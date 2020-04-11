Уфа, , 11:56 — REGNUM Число выявленных заболевших COVID-19 в Башкирии увеличилось до 65. Об этом 11 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В сообщении говорится, что на 10 апреля текущего года в Башкирии было зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19.

Отмечается, что на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 человек инфицированных новым коронавирусом. При этом выздоровело 1045 человек. Погибло 106 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из стационаров по выздоровлению от COVID-19 выписано семь человек. Республиканские власти рассчитывают, что новый инфекционный центр, который оперативно возводится на территории Башкирии, сможет принять первых пациентов уже в июне 2020 года.

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