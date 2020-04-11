Курган, , 11:46 — REGNUM В Курганской области зарегистрирован четвертый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Новый выявленный инфицированный — это житель одного из районов Зауралья. Он занимается грузоперевозками и бывает в других регионах. Мужчина обратился за медицинской помощью с признаками острого респираторного заболеваниями. В настоящее время пациент находится на лечении в Курганской областной инфекционной больнице.

Сейчас ведётся забор материалов у для исследований на новый коронавирус у близкого круга заболевшего.