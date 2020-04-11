Москва, , 12:30 — REGNUM К акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ подключаются различные компании, желающие оказывать посильную помощь гражданам в период борьбы с распространением коронавируса в России. Так, свой вклад решила сделать компания Faberlic, начав готовить антисептические гели и спреи.

Как сообщил представитель компании, Faberlic переориентировала свое производство на выпуск антисептиков. Специалисты компании планируют выпускать каждую неделю до 1,5 млн единиц продукции.

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ компания решила помочь волонтерам и выделила им бесплатно 300 тысяч санитайзеров. 13 апреля их доставят в оперативный штаб волонтеров для дальнейшего распределения по регионам.

Организаторы акции #МЫВМЕСТЕ сообщают, что по состоянию на 10 апреля в колл-центр поступило более 600 тысяч обращений из которых сформированы 104 тысячи заявок. В отработке заявок принимают участие более 70 тысяч добровольцев.

Также к акции присоединились более 7000 предприятий, общественных организаций и предпринимателей для оказания той или иной помощи нуждающимся гражданам.