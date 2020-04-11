Луанда, , 11:42 — REGNUM «Украинский» самолет с грузом помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией прибыл 10 апреля в Луанду, сообщает 11 апреля со ссылкой на источник ангольское издание O Pais.

По информации источника в министерстве транспорта африканского государства, грузовой самолет Ан-225 «с украинским флагом» прибыл в столицу Анголу в 16 часов пятницы, 10 апреля, из китайского Шанхая.

Напомним, по официальным данным, в Анголе распространение коронавирусной инфекции на данный момент удается сдерживаться: в последние дни число заразившихся составляет 19 человек. За последние двое суток новых случаев заражения обнаружено не было.