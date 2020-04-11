Додома, , 11:43 — REGNUM Два гражданина Танзании, болевших COVID-19, скончались. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Танзании.

По данным министерства, в соответствии с сообщением, погибшие — мужчины в возрасте 57 лет и 51 года.

Кроме того, в Танзании подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Все они были выявлены в Дар-эс-Саламе. В результате общее число заболевших COVID-19 в восточноафриканской стране достигло 32.

В рамках мер по борьбе с распространением вируса в Танзании были закрыты школы, перенесены экзамены, а также отменены мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей.