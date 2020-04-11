Красноярск, , 11:39 — REGNUM В Красноярском крае за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 21 человека. Об этом сообщает 11 апреля красноярский оперштаб.

Таким образом, всего на 11 апреля в Красноярском крае подтверждено 60 случаев COVID-19, в том числе восемь человек выздоровели, 52 — изолированы и остаются на лечении.

На подтверждении находятся ещё 25 диагнозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае расширен перечень организаций, которые могут продолжить деятельность в режиме самоизоляции.

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