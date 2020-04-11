Ташкент, , 11:35 — REGNUM Трансляция десяти российских телеканалов прекратилась из-за пропажи сигнала со спутников, сообщает 11 апреля «Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана» на официальной странице в Facebook.

Сбой в телетрансляции произошел 11 апреля в четыре часа утра (2:00 мск). Отключились Первый канал, телеканалы «Звезда», «НТВ», «Россия 1», «Россия 24», «Карусель», «МузТВ», «Матч ТВ», «Клуб путешествий», «Россия Культура».

Отмечается, что специалисты ведут технические работы по переключению и получению сигнала российских каналов с других спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с введением карантина в учебных заведениях Узбекистана по телевидению в республике начали транслировать уроки для учеников с первого по одиннадцатый класс.

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