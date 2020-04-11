Найроби, , 11:36 — REGNUM После выявления пяти новых случаев заражения коронавирусом в Кении в пятницу, 10 апреля, общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 189. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении.

На пресс конференции Мутахи Кагве заявил, что все новые случаи заражения были выявлены у граждан Кении. Он добавил, что по состоянию на 10 апреля выздоровели 10 проходивших лечение в больнице Мбагати пациентов, а еще пять человек скончались.

По словам Кагве, к 10 апреля в Кении на наличие коронавируса протестировали в общей сложности 6192 образцов, добавив, что приоритет отдавался анализам медицинских работников.

Как отмечают репортеры, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса президент Кении Ухуру Кеньятта с 27 марта ввел комендантский час. Кроме того, начиная с апреля 2020 года, в стране на 2% сократили НДС. А сам президент и его заместитель приняли решение сократить свои зарплаты на 80%, чтобы направить высвободившиеся средства на борьбу с пандемией. Министры и постоянные секретари министерств согласились сократить свои зарплаты на 30%.