Артём Дубровский, 11 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Каждой весной Санкт-Петербург традиционно становится местом встречи для талантливых авторов настольных игр и именитых издательств. На ежегодном конвенте «Граникон», организованном Гильдией разработчиков настольных игр (ГРаНИ) создаются идеи наиболее необычных проектов, а многие из них получают шанс наконец-то увидеть свет. По крайней мере так было до наступления 2020 года.
Читайте также: «Граникон-2019»: как в России создают и издают настольные игры?
В этот раз «Граникон» должен был пройти с 10 по 12 апреля в молодёжном центре «Квадрат», однако пандемия коронавируса и вынужденный карантин спутали планы организаторов. Тем не менее команда Гильдии решила не отступать под натиском обстоятельств и приняла рискованное решение — перенести конвент 2020 года в онлайн.
Как отмечают организаторы, перенести «Граникон» в онлайн удалось лишь благодаря терпению и понимаю со стороны партнёров конвента: издательств и компаний-разработчиков. Несмотря на то, что участники сильно расстроились «отмене» мероприятия, многие из них с уважением отнеслись к решению сменить формат события и решили, несмотря ни на что, попробовать свои силы в нём.
Для всех смельчаков и ценителей «Граникона» команда организаторов в кратчайшие сроки придумала онлайн-программу. К сожалению, всего многообразия привычных «активностей» она не предложит, но основные пункты всё-таки удалось сохранить.
Лекции от организаторов конвента уже стартовали в официальной группе мероприятия «ВКонтакте», а мастер-классы от партнёров «Граникона» начнутся в субботу в 12:30 (с издательства Cosmodrome Games), а в воскресенье в 12:00 (с издательства «Степ Пазл»). Команда организаторов также разместила полный список лекций в своём сообществе и пообещала опубликовать записи всех прямых трансляций.
Помимо образовательного процесса, самой ожидаемой частью «Граникона» должны были стать конкурсы для авторов настольных игр. Изначально планировалось проведение четырёх «соревнований», однако онлайн-формат наложил ряд ограничений и от некоторых пришлось отказаться.
Организаторы отметили, что в этом году «Граникон» снова открыл миру множество достойных настольных игр, однако не стали называть их до официального оглашения результатов конкурсов — решили сохранить интригу. К слову, имена большинства победителей станут известны уже в субботу вечером, они будут опубликованы в группе «ВКонтакте».
В целом, и команда Гильдии, и участники настроены оптимистично — для них важно само мероприятие, а не условия его проведения. Тем не менее в следующем году организаторы планируют провести «Граникон» в более привычном формате и в тех же датах. От необычного онлайн-опыта останется, пожалуй, только портал grani.games — как удобное средство связи между авторами и издателями.
Читайте ранее в этом сюжете: Комикс «Хочу ребёнка»: ударная доза самоиронии против бесплодия