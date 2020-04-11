Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области резко возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, на Дону за последние сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания.

ИА REGNUM отмечает, что таким образом общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Ростовской области по данным на утром 11 апреля возросло до 38. Более подробной информации о новых заражённых пока нет. Известно, что состояние одного из пациентов остаётся тяжёлым — он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, что в регионе действует режим всеобщей изоляции. Жителям Дона разрешено посещать ближайшие продуктовые магазины, аптеки и супермаркеты, оказывать помощь пожилым родственникам, выносить мусор и выгуливать домашних питомцев.

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