Лондон, , 11:25 — REGNUM За год действия закона, вводящего уголовную ответственность за «апскертинг» — практику скрытого фотографирования интимных частей женского тела в общественных местах, к тюремным срокам были приговорены четверо мужчин, сообщает 11 апреля британское издание The Guardian.

По данным Королевской службы уголовного преследования, в общей сложности по новому закону были осуждены 16 человек по 48 эпизодам. Большая их часть имела место в супермаркетах и магазинах, девять — в общественном транспорте, еще пять на улицах и один в школе. Осужденным по новому закону грозит до двух лет лишения свободы.

«Это серьезное преступление, и я очень рад видеть, что полиция и прокуратура регулярно применяют этот закон», — подчеркнул глава отдела сексуальных преступлений в Королевской службе уголовного преследования.

Напомним, закон по борьбе с этой практикой был принят британским правительством в апреле 2019 года. Новая норма была введена в рамках Закона против подглядывания. Инициатором нововведения стала Джина Мартин и ряд других пострадавших от подобной практики женщин, а также некоторые британские парламентарии и общественные организации.