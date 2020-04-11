Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки, 10 апреля, официально подтверждено 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в субботу, 11 апреля, оперативный штаб по борьбе с эпидемией в РФ.

Больница имени Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Эти суточные данные — новый антирекорд для города на Неве: предыдущий наибольший суточный уровень заболеваемости (69 случаев) был отмечен 6 апреля.

Общее количество подтвержденных фактов COVID-19 с начала эпидемии составляет в Петербурге 488 случаев. Скончались четыре пациента, за последние сутки в городе летальных случаев не было. За 10 апреля выписан из стационаров 31 человек, всего выздоровевших — 74.

«За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7554 человека. На карантине находится 5612 человек. Из них 48 — в обсерваторе, 3128 — на самоизоляции, 2436 — контактные», — сообщили в городском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

О своем прибытии из другой страны на территорию России в Петербурге за сутки сообщили 50 человек. Они обязаны находиться на строгом карантине дома не менее 14 суток.

В целом по России за минувшие сутки подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, произошло 12 летальных исходов, за сутки полностью выздоровели и выписаны 250 человек. Всего на сегодняшний день в России отмечено 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. 106 человек умерли, выздоровели 1045 человек.