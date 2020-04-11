Ташкент, , 11:16 — REGNUM Около 2,3 кг опия и 6,5 кг гашиша конфисковали сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время оперативных мероприятий в городе Алмалыке Ташкентской области оперативники провели обыск в доме местного жителя. В результате обнаружено 2,569 кг гашиша и 1,997 кг опия. Выяснилось, что наркотики привезены из Таджикистана. Курьер также задержан.

Кроме того, наркотики изъяли во время оперативных мероприятий в Чиланзарском районе Ташкента, Кувинском районе Ферганской области и в Тайлакском районе Самаркандской области.

Отметим, по итогам 2018 и 2019 годов сотрудники СГБ изъяли более 625 кг наркотиков. 26 июня 2019 года правоохранители сожгли более одной тонны наркотиков.