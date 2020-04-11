Тбилиси, , 11:27 — REGNUM Трое жителей Грузии, у которых был выявлен коронавирус, были доставлены на родину. Об этом рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство Report.

По ее словам, на официальном ресурсе, где учитываются основные показатели заболеваемости COVID-19 в Грузии, 11 апреля появилась новая строка — «граждане Грузии, переведенные из-за рубежа на лечение». Там отмечено три человека.

Эзугбая уточнила, что двух заболевших COVID-19 привезли на родину из Армении, а одного — из Турции.

Таким образом, в Грузии зафиксировано 236 случаев заражения коронавирусом, из которых трое были доставлены из-за рубежа, трое скончались, а 54 пациента выздоровели.

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