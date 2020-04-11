Джакарта, , 11:10 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что органы здравоохранения провели более 19 500 обследований, связанных с коронавирусом по всей стране, сообщает Antara.

Ахмад Юрианто также объявил, что на сегодняшний день правительство закупило более 769 тыс. средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

В медицинской и немедицинской областях также насчитывается около 18 000 добровольцев, которые зарегистрировались и выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте подтвердили 1900 случаев заражения коронавирусом.

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