Москва, , 11:07 — REGNUM Жители России не до конца осознали риски заражения коронавирусом и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя», — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

По его словам, «в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации».

Вместе с тем, добавил министр, оценку эффективности предпринимаемых в России мер для борьбы с коронавирусом можно будет дать уже в конце текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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