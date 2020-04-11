Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки, 10 апреля, в Ленинградской области подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в областной администрации со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Общее количество официально подтвержденных фактов заболевания в Ленобласти составляет к настоящему времени 134 случая. Три человека выздоровели, летальных исходов нет.

Новые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены в населенных пунктах Янино-1 (Всеволожский район), Выборг и Рощино (Выборгский район), Ульяновка (Тосненский район).

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства Ленинградской области, с субботы, 11 апреля в регионе устанавливается запрет на посещение территорий общественных кладбищ.

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