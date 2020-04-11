Москва, , 10:57 — REGNUM В Москве за сутки 10 апреля 149 человек выздоровели от коронавируса, заявил заммэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек», — сказала она журналистам.

Таким образом, число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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