Оренбург, , 11:06 — REGNUM В Оренбурге на карантин закрыли подъезд многоквартирного пятиэтажного дома по ул. Восточной. Ограничительная мера введена Роспотребнадзором, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Жители подъезда должны оставаться в своих квартирах с 11 до 23 апреля. Доступ в подъезд и выход ограничены. Доставкой продовольствия и лекарств тем, кто находится на карантине, займутся ответственные службы. В доме и дворе проведена дезинфекция.

Напомним, 10 апреля глава регионального Минздрава Татьяна Савинова сообщила о новом очаге по коронавируса среди пожилых людей. Пенсионеры праздновали 70-летие горожанина, не подозревая, что в компании есть заражённый коронавирусом.

Добавим, ранее в Оренбурге на карантин закрыли дом по ул. 60 лет Октября. Причиной стал также рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Оренбуржцнв призывают соблюдать режим самоизоляции, который введён для предотвращения распространения коронавируса.

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