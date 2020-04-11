Джакарта, , 10:55 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте подтвердили 1900 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что за сутки число случаев заражения в столице увеличилось на 60.

Кроме того, общее число случаев смерти от коронавируса в Джакарте составило 168. Всего было вылечено 1152 пациента, а 441 человек был отправлен на самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что средний инкубационный период коронавируса в Индонезии составляет 5−6 дней.

Читайте также: В Индонезии определили средний инкубационный период коронавируса