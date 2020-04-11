Алма-Ата, Казахстан, , 10:50 — REGNUM Гуманитарную помощь общей массой 4,5 тонны прислал в Алм-Ату основатель компании Alibaba Джека Ма, сообщили 11 апреля в пресс-службе МИД Казахстана.

Медицинские средства защиты доставлены в Алма-Ату из китайского города Шицзячжуан. Джек Ма прислал 500 тыс. масок, 5 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. перчаток и термометры.

Отмечается, что фонд основателя Alibaba планирует направить в Казахстан аппараты искусственной вентиляции легких и экспресс-тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Казахстане выявили 859 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 64 человека, скончались десять человек.