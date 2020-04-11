Симферополь, , 10:50 — REGNUM В Крыму выявлен новый случай заражения коронавирусом, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«За прошедшие сутки у нас новый случай (инфицирования), это город Ялта, из семьи доктора, женщины, где ранее был выявлен коронавирус», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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