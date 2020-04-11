Найроби, , 10:45 — REGNUM Девять полицейских из города Мватате округа Таита Тавета были помещены в двухнедельный карантин после того, как у коллеги, с которым они проходили обучение в Национальном полицейском колледже в Киганджо, предположительно, подтвердили заболевание COVID-19. Об этом сообщает местная газета Daily Nation.

Руководитель округа по здравоохранению Джон Мвангека сообщил, что команда по надзору за заболеваниями начала контролировать помещенных в карантин сотрудников.

«Они находятся на самоизоляции, но у них нет никаких признаков заболевания. Тем не менее, наши команды контролируют их ежедневно», — сказал он.

Он, однако, добавил, что не было точно установлено, что коллега был заражен коронавирусом.

«Это должно подтвердить министерство здравоохранения, но у нас есть информация о том, что это была ложная тревога», — добавил Мвангека.

Пока что в округе Таита Тавета не было выявлено случаев заражения коронавирусом.

До настоящего времени правительство округа приняло различные меры, включая закрытие баров, парикмахерских и салонов, для борьбы с распространением коронавируса.