Самара, , 10:48 — REGNUM Санитарную обработку международного аэропорта в Самаре проводят специалисты из роты химзащиты Волжского спасательного центра МЧС РФ. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

По сообщению пресс-службы МЧС, санобработка объектов в аэропорту Самары проводится для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что поскольку в аэропорту каждый день проводят обработку специальные службы, в задачу спасательного центра входит проведение дополнительной обработки для минимизации рисков распространения коронавируса.

Для этого были привлечены шесть человек из роты радиационной защиты на двух единицах техники. Они обрабатывают раствором гидрохлорида натрия территорию привокзальной площади и вход в аэровокзал. Кроме этого, обрабатываются телетрап и зоны ожидания, а также другие объекты на территории аэропорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на этой неделе силы Волжского спасательного центра привлекались для обработки остановок общественного транспорта в Самаре и Тольятти.

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