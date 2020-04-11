Сеул, , 10:43 — REGNUM По состоянию на 11 апреля в армии Южной Корее не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, в южнокорейской армии число подтвержденных случаев продолжает держаться на уровне 39 человек. Из них двадцать один случай — представители сухопутных войск, четырнадцать случаев — представители военно-воздушных сил, один случай — представитель военно-морских сил, два случая — морские пехотинцы и один случай — представитель министерства обороны.

Общее число выписанных из больницы увеличилось до 37 человек. В настоящее время лечение проходят представители военно-морских и военно-воздушных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 10 480.