Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM Богослужение в Вербное воскресенье из Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы состоится в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Богослужение в Вербное воскресенье пройдёт без прихожан. Для того, чтобы все верующие смогли принять участие в литургии, она пройдет в режиме онлайн», — уточнили в правительстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратились к жителям региона с просьбой «провести грядущие православные праздники дома, в кругу семьи».

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор и митрополит призвали ростовчан воздержаться от посещения храмов