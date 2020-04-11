Магас, , 10:34 — REGNUM В Ингушетии зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом, об этом 11 апреля РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

«Находившийся в тяжелом состоянии 64-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус, скончался в реанимационном отделении больницы», — сообщили в Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в Ингушетии было зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Находятся под подозрением на коронавирус еще семь человек. Остаются под наблюдением медиков еще 357 граждан.

В России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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