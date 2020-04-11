Алма-Ата, Казахстан, , 10:27 — REGNUM Медики выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом в Алма-Ате — общее число зараженных в городе достигло 137. Об этом сообщили 11 апреля в республиканском штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В министерстве здравоохранения Казахстана уточнили, что 13 новых пациентов — это контактные лица и еще один заразился во время путешествия. Среди новых инфицированных два врача и 10 медсестер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии с диагнозом полисегментарная пневмония.

Отметим, по состоянию на 11 апреля в Казахстане выявлено 859 случаев заражения коронавирусом, 64 человека выздоровели, десять скончались.

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