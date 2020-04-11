Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону 28-летний пациент с COVID-19 подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Возраст больного коронавирусной инфекцией, чьё состояние врачи оценивают как тяжёлое, назвал донской губернатор Василий Голубев.

«Двое из тех, что заболели первыми, уже выздоровели и выписаны. Увы, есть несколько сложных пациентов: двое в состоянии средней тяжести и один парень 28 лет в тяжёлом состоянии, он подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Все сложные пациенты находятся в инфекционных боксах ЦГБ Ростова-на-Дону», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области выявлено 29 случаев заболевания COVID-19. Состояние двоих ухудшилось. Самому пожилому пациенту с коронавирусом — 92 года. Ранее предполагалось, что пожилой мужчина переведён на ИВЛ.

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