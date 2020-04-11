Сеул, , 10:26 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, двенадцать туш диких животных были обнаружены в окрестностях уездов Хвачхон и Чхольвон провинции Канвондо, уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

В настоящее время число случаев заражения кабанов данным вирусом увеличилось до 518. Из них двести три случая были зафиксированы в уезде Хвачхон, сто девяносто шесть случаев — в уезде Ёнчхон, восемьдесят девять — в городе Пхаджу, двадцать семь случаев — в уезде Чхольвон, дву случая — в уезде Янгу и один случай — в уезде Косон.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.