Иркутск, , 10:21 — REGNUM В Иркутской области, где выявлены 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, далеко не все граждане соблюдают режим самоизоляции. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на информацию правоохранителей, по итогам более 30 тысяч проверок мест пребывания граждан пресечено 3441 административное правонарушение, 2050 из них относятся к сфере охраны общественного порядка.

Зарегистрировано 174 случая нарушения установленных правил самоизоляции. Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали 16 водителей, которые обязаны были находиться на карантине.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Приангарье выявлены 28 заражённых коронавирусом граждан, двое из них уже скончались.

Читайте также: Количество зараженных коронавирусом в Приангарье продолжает расти