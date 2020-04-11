Москва, , 10:20 — REGNUM В России все большую популярность у населения набирает новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица. Их эффективность в интервью радио Sputnik оценил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

«Такой экран помочь может. Если у вас лицо закрыто экраном, то вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается», — сказал он.

Однако, уточнил Продеус, не стоит воспринимать экран для лица как стопроцентную защиту, поскольку он неплотно прилегает к лицу и может пропустить передающуюся воздушно-капельным путем инфекцию и в органы дыхания и в глаза.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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