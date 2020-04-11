Минск, , 10:34 — REGNUM С 10 апреля в национальном аэропорту «Минск» вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, согласно которым температуру тела будут измерять работникам аэропорта, сотрудникам организаций, которые работают на территории воздушной гавани, а также его посетителям. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта.

Температура тела будет измеряться при помощи бесконтактных термометров. Ее будут измерять сотрудникам и посетителям при прохождении на территорию аэропорта через КПП №1 и при прохождении на территорию аэропорта через аэровокзальный комплекс каждый день с 8:00 до 9:00 и с 20:00 до 21:00, начиная с 10 апреля.

«На период проверки вход/выход в аэровокзальный комплекс будет осуществляться исключительно через двери на первом этаже (сектор 3−4 и 5−6), остальные двери будут закрыты», — говорится в сообщении.

Также во время проверки температуры тела будет ограничено движение по эстакаде.

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В случае, если у сотрудника аэропорта будет зафиксирована температура тела 37,2 С°, он не будет допущен на работу.

Лиц с температурой тела выше 37,2 С° будут направлять в медицинский пункт для проверки и проведения соответствующих мероприятий. Если симптомы ОРВИ будут выявлены у сотрудников аэропорта в течение смены, такие работники будут немедленно направлены в медицинский пункт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал качество российских тестов для выявления вируса SARS-CoV-2. Также он заявил об отказе страны от закупки 30 тысяч тестов, которые производит российская компания.