Поти, Грузия, , 10:28 — REGNUM Представители пограничной полиции Грузии и экипаж кораблей НАТО провели совместные военные учения в Черном море. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба грузинского МВД.

Сообщается, что в морских маневрах с грузинской стороны принимали участие два корабля береговой охраны, а со стороны альянса — пять кораблей Второго постоянного военно-морского подразделения (SNMG2).

В пресс-службе отметили, что учения прошли в соответствии с рекомендациями Всемирной организацией здоровья, чтобы исключить возможную передачу коронавируса. Были отменены встречи между экипажами, а общение проходило через видеосвязь.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли НАТО прибыли в грузинский порт Поти 7 апреля. В подразделение входили экипажи из Болгарии, Канады, Италии, Турции и Румынии.

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