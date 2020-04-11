Москва, , 10:10 — REGNUM Городские службы Москвы 12 апреля проведут в городе масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что специалисты проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Кроме того, будут продезинфицированы станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе с 13 апреля начнется поэтапное введение пропускного режима. В первую очередь пропуска будут вводиться для поездок на работу, затем — пропуска на поездки в других целях.

На третьем этапе власти будут регулировать передвижение жителей внутри района, однако такие меры будут введены только в случае крайней необходимости, уточнил градоначальник.

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