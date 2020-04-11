Нью-Дели, , 10:13 — REGNUM Количество человек, которым был поставлен диагноз «коронавирус» в Индии, возросло до 7447. Об этом 11 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в Индии было подтверждено 1035 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, впервые в стране число подтвержденных случаев за сутки превысило одну тысячу.

Жертвами коронавируса в Индии за сутки стали 40 человек. Это самое большое число смертельных случаев в стране за один день. Их общее число с момента начала распространения коронавируса составило 239.

Ранее Верховный суд Индии обязал все клиники Индии проводить тестирование людей на коронавирус бесплатно.

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