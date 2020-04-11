Москва, , 10:08 — REGNUM Из клинической больницы №40 в московской Коммунарке за сутки выписали 87 человек. Об этом 11 апреля на своей странице в Facebook написал главврач больницы Денис Проценко.

По его данным, на лечении с диагнозом пневмония находятся 439 пациентов, коронавирус подтверждён у 194 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 48 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких — 23 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в России выявили 11 917 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 795 человек, скончались — 94. За сутки обнаружено 1786 пациентов с COVID-19.

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