Москва, 12 апреля 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 апреля: в 1944 году король Румынии Михай I принял условия перемирия, предъявленные правительством СССР. Освобождён Тирасполь.
Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, в ночь на 12 апреля штурмом овладели городом Тирасполь — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Днестр. Воспользовавшись паникой среди гитлеровцев, наши войска форсировали реку Днестр южнее Тирасполя и захватили плацдармы на её западном берегу.
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