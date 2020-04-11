Москва, , 10:04 — REGNUM В Москву пришла весенняя погода. Об этом 11 апреля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«У меня часто спрашивают, когда придёт настоящая весна. Ну что ж, можно говорить: «Здравствуй, настоящая весна», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие пять дней температура в Москве будет около нормы. Погода будет соответствовать усреднённым данным за 140 лет метеонаблюдений.

По данным Гидрометцентра, 11 и 12 апреля днем в Москве будет 5−7 °С, 13 апреля — 14−16 °С, 14 апреля — 4−9 °С.