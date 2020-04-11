Москва, , 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.

«В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 млн. При там, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии.

И смерти от коронавируса сегодня не скроешь: тут статистика точная, паталогоанатомич тестирование обязательно. Может и правда все дело в вакцинации БЦЖ? Ведь в той же Германии низкие цифры отчасти от большого количества Восточных немцев, в ГДР БЦЖ была так же обязательна. Я этого не знаю и никто не знает пока. Нам многое придётся узнавать об этой инфекции и самое главное — насколько устойчив иммунитет при этой болезни.

Что мы точно знаем: COVID-19 в подавляющем числе случаев уносит жизни пожилых (70+) и хронически больных людей (сердечные болезни, включая гипертонию, диабет, онкология, тяжелые заболевания лёгких и почек). Статистика от печальных рекордсменов — США и Италии — говорит о том, что подавляющее большинство умерших — люди за 75 лет, с отрывом идут 65−70 лет. 55−64 составляют 1−3%, 20−54 — менее 1%. На конец марта в США нет ни одного случая смерти 19 лет и моложе («MMWR» 18 March 2020).

Отчасти это объясняет более низкую смертность от гриппа в той же Италии в этот сезон‑ и грипп и Коронавирус собирают своих жертв в одной и той же популяции людей (что-то типа принципа сообщающихся сосудов или закона сохранения энергии: «где сколько в одном месте убудет, столько же в другом месте прибудет»).

Я не буду сейчас иронизировать над системой здравоохранения США и Европы (стран, тратящих на медицину немыслимые для нас деньги), которая буквально рухнула от небольшого (назовём вещи своими именами) по отношению к общей смертности количества тяжёлых случаев. (В Мире за день умирает 160−180 тыс человек). Небольшого, но не ожидаемого.

Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — написал доктор Мясников в своём телеграм-канале.

Напомним, по данным на 10 апреля, в 81 регионе России зарегистрирован 11 917 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 795 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус в России: проверка на прочность».