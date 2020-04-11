Ташкент, , 09:55 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 694, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее, 10 апреля, в это время в Узбекистане было выявлено 624 случая. Таким образом, за сутки медики обнаружили 70 новых случаев.

Отметим, на карантине в Узбекистане находятся 86 тыс. человек, в том числе 23 тыс. пациентов в стационарах. По состоянию на вечер 10 апреля выздоровели 42 пациента, скончались трое.