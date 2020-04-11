Тбилиси, , 10:00 — REGNUM В двух соседних городах Грузии Марнеули и Болниси, где объявлен полный карантин, повторно проверят жителей на предмет заражения коронавирусом. Об этом на брифинге рассказала министр здравоохранения страны Екатерина Такарадзе, 11 апреля сообщает агентство Black Sea Press.

«В Марнеули и Болниси от одного инфицированного было выявлено более 150 контактов. Из 150 контактов были инфицированы 14 человек», — сообщила министр о результатах первой проверки.

Повторная проверка на коронавирус, по словам Такарадзе, нужна из-за того, что заражение коронавирусом поздно проявляется.

Как сообщало ИА REGNUM, полный карантин ввели в Марнеули и Болниси 22 марта после того, как там обнаружили заболевание COVID-19 у женщины, которая до этого участвовала в массовом мероприятии, где были жители обоих городов.

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