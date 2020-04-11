Лагос, Нигерия, , 09:54 — REGNUM Уполномоченный по здравоохранению штата Лагос предупредил местных жителей о кампании по проверке населения на симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице администрации штата Лагос в Твиттере.

В соответствии с заявлением, жителей призвали быть готовыми ответить на вопросы медицинских работников, которые пройдут по домам, опрашивая жильцов о симптомах коронавируса.

Профессор Акин Абайоми сообщил, что медицинские работники «будут расспрашивать о таких симптомах как кашель, простуда и лихорадка».

Кампания нацелена на поиск потенциальных случаев заражения коронавирусом. Людям с симптомами будет предоставлен приоритет для тестирования на COVID-19, объяснил корреспондент ВВС Энн Сой.

Тем не менее, в заявлении Нигерийского центра контроля заболеваний (NCDC) сообщалось, что лаборатории в стране имеют возможность обрабатывать 1500 тестов на коронавирус в день, тогда как в городе Лагос проживает не менее 14 миллионов жителей.

На сегодняшний день в Нигерии подтвердили 288 случаев заражения коронавирусом, 158 из которых — в штате Лагос.

Аналогичная кампания была проведена в крупнейшем городе Камеруна, Дуале. Там медики выявили 2313 человек, которые должны будут пройти тест на коронавирус, заявил в Твиттере министр здравоохранения Камеруна Манауда Малачи.