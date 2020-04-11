Барнаул, , 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.

Алтайские участники акции #МыВместе ОНФ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе акции, такой вклад в дело борьбы с COVID-19 внесли работники компании «Дорожные Знаки Алтая», которую возглавляет сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Напомним, помощь тем, кто во время самоизоляции в силу своей профессии находится на работе, а также волонтерскому штабу, может оказать каждый, для этого создан сайт «Мывместе2020.рф».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания COVID-19.

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