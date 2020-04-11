Москва, , 09:43 — REGNUM В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 159 тыс. человек, об этом говорится в телеграм-канале официального сайта стопкоронавирус.рф.

«По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением остаются 159 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в стране было проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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