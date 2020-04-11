Киев, 11 апреля 2020, 09:44 — REGNUM На Украине выявили 2511 случаев коронавирусной инфекции, сообщил 11 апреля Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения страны на своей странице в социальной сети Facebook.
Выздоровели уже 79 человек, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что среди медицинских работников в стране подтвердили 334 случая заболевания COVID-19.
Читайте также: На Украине среди медиков выявили 334 случая инфицирования коронавирусом