Киев, , 09:44 — REGNUM На Украине выявили 2511 случаев коронавирусной инфекции, сообщил 11 апреля Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения страны на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, скончались 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%)», — сказано в сообщении.

Выздоровели уже 79 человек, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что среди медицинских работников в стране подтвердили 334 случая заболевания COVID-19.

Читайте также: На Украине среди медиков выявили 334 случая инфицирования коронавирусом