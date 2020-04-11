Париж, , 09:35 — REGNUM В некоторых регионах Франции контроль за режимом изоляции еще больше усилили на время пасхальных выходных, сообщает Le Monde.

По данным министерства внутренних дел страны, около 160 000 полицейских и жандармов мобилизованы для контроля над соблюдением изоляции.

В департаменте Буш-дю-Рон, где начинаются каникулы, усилен контроль на побережье и на автомагистралях.

На Корсике «только один взрослый из семьи» может делать покупки в течение одного часа в магазине, в дополнение к усиленному контролю на пляжах и в местах прогулок.

В Париже, Эльзасе и Сент-Этьене индивидуальные занятия спортом на улице контролируется более строго, а групповые прогулки в департаменте Ардеш запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, во время видеоконференции с социальными партнерами президент Франции Эммануэль Макрон заявил об эволюции пандемии коронавируса в мире.

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