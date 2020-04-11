Сухум, , 09:36 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл выступила с осуждением абхазских СМИ, опубликовавших персональные данные заболевших COVID-19. Об этом 10 апреля сообщает ИА «Абхазия-Информ».

"30 марта 2020 года по телевизионным каналам и в социальных сетях демонстрировались персональные данные гражданки Республики Абхазия, у которой был обнаружен COVID-19, фотография ее заграничного паспорта стала достоянием всего общества», — напомнила Шакрыл о недавнем случае.

Она сообщила, что в соцсетях стали писать призывы, которые разжигали ненависть в обществе. Также, по словам правозащитницы, истеричная реакция сопровождала другой случай заражения коронавируса, когда в интернете стали распространять видео из палаты, куда поместили больного COVID-19.

Шакрыл напомнила, что в уголовном кодексе республики есть статья за нарушение прав человека в сфере личной жизни и призвала правоохранителей следить за тем, чтобы права человека не нарушались.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно о жительнице Абхазии, которая вернулась из Москвы домой, после чего заболела COVID-19. До проявления симптомов она не была в самоизоляции. Когда ее состояние ухудшилось, то женщина перебралась в Грузию, так как имела грузинский паспорт. Там у нее обнаружили коронавирус.

На территории Абхазии первый случай заражения коронавирусом выявили 7 апреля в Гагре.

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