Уфа, , 09:28 — REGNUM Благотворительная донорская акция «Спасибо, донор!» пройдет в Республиканской станции переливания крови в Уфе. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 8:00 до 13:00 часов 17 и 18 апреля сотрудники организаций Уфы могут прийти на ул. Батырская, 41/1 и стать донором.

Для свободного перемещения по городу нужно заполнять соответствующую форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdExibwOrhVVep4XHcEIYgEMjBa4CNjPkZ9RI7hri6fcFWOTA/viewform.

После заполнения формы на электронную почту придет соответствующее приглашение.

Отмечается, что на станции соблюдается все меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

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