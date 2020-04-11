Нур-Султан, 11 апреля 2020, 09:09 — REGNUM От коронавируса в Казахстане скончался генеральный директор фармацевтической компании «Абди Ибрахим Глобал Фарм» Зиятхан Гасанов, сообщили в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг минздрава республики.
«Скорбим в связи с утратой прекрасного человека, отца, сына, мужа и руководителя», — говорится в сообщении комитета. Гасанов безвозмездно передавал медработникам средства индивидуальной защиты.
Напомним, по состоянию на 11 апреля в Казахстане выявили 840 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 64 человека, скончались — 10 пациентов.
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